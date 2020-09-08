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Саакашвили согласился стать премьером Грузии: Но есть условие

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Саакашвили согласился стать премьером Грузии: Но есть условие - фото 1
Саакашвили согласился стать премьером Грузии: Но есть условие

Глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили согласился стать премьер-министром Грузии, но при одном условии.

Саакашвили рассказал о "политическом союзе" с Андреем Богданом

Об этом политик написал в Facebook.

"Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили покинет Украину?

Пока что нет.

"Пока я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацрады, на которую у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим заседанию комплексные реформы Надропользования, Подключения к электричеству, Судебную реформу и реформу ГАСКа. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее Реформу таможни, введение Налога на выведенный капитал и Реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - разъяснил политик.

Саакашвили может стать премьером?

На Родине против экс-президента Грузии заведено несколько уголовных дел, так что его премьерские амбиции остаются под вопросом.

Что было ранее?

7 сентября лидер грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григола Вашадзе заявил о выдвижении кандидатуры Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

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Михеил Саакашвили Грузия Новости Мир
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