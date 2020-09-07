Саакашвили рассказал о "политическом союзе" с Андреем Богданом

Саакашвили рассказал о политическом союзе с Андреем Богданом

Глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили прокомментировал слухи о своем политическом союзе с экс-главой ОПУ Андреем Богданом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению", - заявил политик, уточнив кого именно он поддерживает в украинском политикуме.

"Политически моя позиция совершенно ясна. Я полностью поддерживаю Президента Зеленского и пытаюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем активно сейчас занимаюсь. Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - добавил Михаил Саакашвили.

Что было ранее?

6 сентября экс-глава ОПУ Андрей Богдан опубликовал совместное фото с Михаилом Саакашвили и слугой народа Елизаветой Ясько.

Подпись под снимком иронично намекала на будущие планы троицы:

"Есть интересный расклад на Киевские выборы!".

Многие блогеры принялись строить догадки о том, что будет дальше. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал следующее:

"Что на самом деле стоит за этим фото?Это прямая угроза главе ОП Андрею Ермаку и это предупреждение для Зеленского. Ведь самое скандальное, что завел Саакашвили во власть в исполком Нацсовета реформ ... нынешний глава ОП Андрей Ермак, которого Богдан ненавидит и всеми силами старается сбить с должности! Разумеется, и Саакашвили и Богдан прекрасно понимают значение этой совместной акции - они угрожают Зеленскому и Ермаку объединением своих усилий в борьбе за власть".