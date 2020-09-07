Саакашвили "станет" премьером Грузии: Есть предложение

Саакашвили "станет" премьером Грузии: Есть предложение

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" предложило кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Грузия онлайн" со ссылкой на лидера политсилы Григола Вашадзе.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", — заявил политик.

По словам Вашадзе, вечером 7 сентября Михаил Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

Но есть один нюанс

На Родине имя Михаила Саакашвили фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться домой, но пока что безуспешно.