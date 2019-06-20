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Саакашвили помочился под фонтанчиком. Как Зеленский - ВИДЕО

10:16
Саакашвили помочился под фонтанчиком. Как Зеленский - ВИДЕО - фото 1
Саакашвили помочился под фонтанчиком. Как Зеленский - ВИДЕО

Экс-беглец Михаил Саакашвили решил тряхнуть стариной и пробежаться под фонтаном. По примеру Зеленского, само собой.

Зеленский с толпой охранников носился по фонтану в Мариуполе (ВИДЕО)

Для этой цели он избрал "родную" Одессу.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - отметил Саакашвили.

Повторит ли он свой подвиг на День ВДВ, науке неизвестно.

Напомним, легендарный любитель галстуков Михаил Саакашвили оказался не меньшим ценителем мостов и кроссовок.

Историческая прогулка экс-президента по уставшему мосту состоялась в субботу, 1 июня. И экскурсию ему по скандальному объекту проводил не кто-нибудь, а лично мэр Киева Виталий Кличко.

Но главное не это. Главное мода! Ценители бренда Prada быстренько приметили на ногах бывшего губернатора Одессы кроссовки за 745 долларов. Что тут скажешь! У нашего героя есть вкус к хорошему гражданству и хорошей обуви!

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Одесса Михеил Саакашвили Владимир Зеленский Новости Украина
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