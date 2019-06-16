Зеленский с толпой охранников носился по фонтану в Мариуполе (ВИДЕО)

Зеленский побегал через фонтан в годовщину освобождения Мариуполя

Игорю Коломойскому удалось посадить комика на президентское кресло, но сделать его президентом задача невыполнимая. Даже на серьезных мероприятиях Владимир Зеленский ведет себя как 10-летний мальчишка. И это было бы прикольно, если бы могло быть уместно.

Пребывая с рабочим визитом в Мариуполе по случаю пятой годовщины освобождения города от российских террористов, шестой президент Украины долго и много общался с народом, много шутил и обещал наладить жизь в стране.

Передвигался глава государства в окружении как минимум 15 человек охранников. Такого количества телохранителей не было у него даже во время поездки на передовую. Правда, от тех мест, где в голубой рубашке расхаживал Зе, до боевиков было аж 1300 метров.

А в Мариуполе же, Зеленский выступил перед собравшейся толпой с речью, после чего решил показать свою простоту и открытость - побегать по фонтану. Под возгласы окружающих и некое офигевание от произошедшего президент выбежал к местной достопримечательности и побежал сквозь струи воды. При этом в погоне за удирающим куда-то гарантом пострадал охранник - молодой человек поскользнулся и шмякнулся об асфальт. Возможно, такую скорость и нежелание ни перед чем останавливаться Зеленский продемонстрировал только лишь потому что увидел ларек с шаурмой.

Смотрите видео приключений Зеленского в Мариуполе онлайн:

К слову, в те дни, когда бойцы полка "Азов" освобождали Мариуполь, Зеленский катался в Россию. Так, 14 июня по "1+1" вышла передача, где тогда еще не президент выступал на Красной площади и развеивал мифы о России.