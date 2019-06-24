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Саакашвили не идет в Раду. "Виноват" Порошенко - ВИДЕО

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Саакашвили не идет в Раду. "Виноват" Порошенко - фото 1
Саакашвили не идет в Раду. "Виноват" Порошенко

Экс-беглец Михаил Саакашвили назвал виновного в своем недопуске в Раду. Им оказался Петр Порошенко.

Саакашвили помочился под фонтанчиком. Как Зеленский - ВИДЕО

Об этом политик написал в Facebook.

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины - прим. ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - заявил Саакашвили.

Саакашвили не идет в Раду. 'Виноват' Порошенко - ВИДЕО - фото 183173

И пообещал "прорваться".

"Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас", - подчеркнул политик.

Напомним, что ранее ЦИК отказала в регистрации "Руху нових сил" Саакашвили.

"Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда партии 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии" , - заявила ЦИК.

Интересно, что после приезда в Украину Саакашвили отрицал свое участие в парламентских выборах. Но позже передумал.
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Михеил Саакашвили Рух новых сил Выборы в Раду 2019 ЦИК Петр Порошенко Новости Украина
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