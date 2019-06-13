Саакашвили съест микрофон Но есть одно "но" – ФОТО

Саакашвили съест микрофоны. Но есть одно "но" – ФОТО

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили наконец-то огласил список своих сторонников.И пообещал сьесть микрофоны журналистов. Но об этом потом.

Согласно оглашенному списку "Руху нових сил", на первом месте стоит сам Саакашвили, на втором – экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, третьем – экс-нардеп Александр Доний, на четвертом – шахматистка Наталья Жуков, на пятом – экс-министр экономики Владимир Лановой, а далее смотрите сами.

После презентации кандидатов, Саакашвили пообещал следующее.

"Если вы найдёте хоть одно доказательство того, что место в списке партии продано - я съем все ваши микрофоны".

Что же, подождем. Как знать, может грузинский политик вскоре разнообразит свое меню? Галстуки в его списке уже были...

Напомним, Не успел Михали Саакашвили вернуться в Украину, как уже нацелился на кресло в Раде. Теперь уже наверняка.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявил экс-президент Грузии.