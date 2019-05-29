Cаакашвили идет в Раду?: сделано заявление

Cаакашвили идет в Раду: к кому он примкнет

Одиозный политик Михаил Саакашвили возвращается в Украину. И сразу же идет в политику. Но не в Раду.

О том, что опальный политик будто бы идет на выборы, сообщил один из сторонников экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.

По словам последнего, партия Саакашвили приветствует роспуск парламента и надеется вскоре пойти на выборы, отстаивая свои "принципы и философию".

Связано ли их мировозрение с поеданием галстуков - неизвестно.

Однако сам Саакашвили в Раду идти не спешит.

"Я не буду участвовать в выборах", - заявил он.

И добавил, что "приехал сюда не кому-то мстить, не кого-то наказывать, не что-то разрушать".

"Я вернулся сюда, чтобы строить", - сказал, как отрезал экс-президент Грузии.

Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в документе.

Отметим, что возвращение утраченного гражданства Украины было давней мечтой экс-президента Грузии. Еще во время президентской гонки Зеленского и Порошенко, скандальный политик пообещал вернуться на территорию Неньки.