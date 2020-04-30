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Саакашвили не будет вице-премьером – Арахамия

18:00
Саакашвили не будет вице-премьером – Арахамия - фото 1
Саакашвили не будет вице-премьером – Арахамия

"Слуги народа" нашли новую должность для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьером – прим. ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность", - рассказал нардеп.

О какой именно должности идет речь – политик говорить отказался. Предположительно речь идет о кресле в Национальном совете реформ. Назначение в этот орган не требует согласования с Верховной Радой, с которой у ОПУ имеются определенные проблемы.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

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Михеил Саакашвили Давид Арахамия Партия Слуга народа Новости Украина
Украинская правда
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