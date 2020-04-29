"Барыги" пытаются откупиться от Саакашвили новой должностью

Саакашвили прокатили с креслом вице-премьера и пытаются пристроить в нацсовет реформ

Поскольку между Андреем Ермаком, пообещавшим пристроить своего однокашника в правительство, и самим Михаилом Саакашвили возник неудобняк, теперь на Банковой пытаются уговорить экс-президента Грузии занять ту должность, которая не требует согласования Верховной Рады.

После того, как Кабмин отозвал представление о назначении бывшего губернатора Одесской области вицепремьером, Саакашвили получил новое предложение от верхушки Зе команды.

Теперь скандальному борцу с барыгами, которого некогда изгнал Петр Порошенко, предлагают занять должность в Национальном совете реформ. Этот институт, который работает при президенте, занимается стратегическим планированием реформ. Впрочем, в данный момент он просто не работает, посокльку никаких реформ правительство не проводит.

Если Саакашвили согласится занять кресло в нацсовете, для него это будет несколько унизительно, ведь изначально речь шла о топовой должности, а сейчас от него просто хотят откупиться. Тем не менее, для экс-президента вхождение в совет реформ не будет первым. Будучи главой Одесской ОГА, он уже входил в нацсовет. Именно на заседании этого органа между ним и бессменным Арсеном Аваковым состоялась знаменитая перепалка с обливанием водой и криками "бе-бе-бе!".

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.