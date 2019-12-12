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В РФ загорелся крейсер "Кузнецов", есть пострадавшие

Вчера, 22:20
В РФ загорелся Кузнецов, есть пострадавшие - фото 1
В РФ загорелся Кузнецов, есть пострадавшие

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" попал в очередную историю: на нем произошел пожар, пострадали 6 человек.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на инсайд.

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара – прим. ред.)", - заявил источник и добавил, что на месте ЧП был виден густой дым.

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.

На данный момент Главное управление МЧС России по Мурманской области не дает никаких комментариев. В то же время факт пожара подтвердила пресс-служба центра судоремонта "Звездочка".

"Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в центре.

Напомним, за последние месяцы ЧП на печальноизвестном "Кузнецове" далеко не первое событие подобного рода на русском флоте. Ранее в Норвежском море погибла субмарина "Лошарик", унеся жизнь 14 человек. Подробности читайте по ссылке.

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"Адмирал Кузнецов" флот Россия Новости Украина
Интерфакс Украина
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