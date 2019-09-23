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Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО

18:30
Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 1

Намедни в Оренбургской области РФ прошли учения ВДВ. Но не обошлось без происшествий: при десантировании боевой техники две машины разбились об землю.

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Об этом сообщают в российских соцсетях.

Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 188241

По данным источников, при десанте из Ил-76 у двух машин не раскрылась парашютная система.

Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 188242

Результат плачевен.

"Российские военные провели чрезвычайно успешную высадку десанта во время учений "Центр 2019" в Оренбургской области. Из-за ошибки в расчетах боевые машины, сброшенные с самолета, разбились вдребезги об землю", - комментируют произошедшее местные источники.

Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 188243

На момент ЧП экипаж отсутствовал, так что никто не пострадал.

Напомним, на русском "Лошарике" на затонувшей подлодке случился выброс радиации.

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