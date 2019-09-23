Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО
Намедни в Оренбургской области РФ прошли учения ВДВ. Но не обошлось без происшествий: при десантировании боевой техники две машины разбились об землю.
Об этом сообщают в российских соцсетях.
По данным источников, при десанте из Ил-76 у двух машин не раскрылась парашютная система.
Результат плачевен.
"Российские военные провели чрезвычайно успешную высадку десанта во время учений "Центр 2019" в Оренбургской области. Из-за ошибки в расчетах боевые машины, сброшенные с самолета, разбились вдребезги об землю", - комментируют произошедшее местные источники.
На момент ЧП экипаж отсутствовал, так что никто не пострадал.
Напомним, на русском "Лошарике" на затонувшей подлодке случился выброс радиации.
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