Русские украли анализы отравленного новичком болгарского бизнесмена

Русские выкрали важнейшие доказательства собственных военных преступлений

Террористам из ГРУ РФ удалось провести успешную спецоперацию по хищению биологических материалов, свидетельствующих о первом известном применении запрещенного препарата "новичок" в Европе против Емельяна Гебрева.

Как утверждают журналисты-расследователи проекта Bellingcat, анализы отравленного торговца оружием из Болгарии исчезли из финской лаборатории Verifin.

Выяснилось это после того, как сам Гебрев обратился в лабораторию весной этого года. Сотрудники компании заявили, что образцов у них уже нет. При этом храниться они должны были как минимум до 18 июня 2020. И поскольку результаты анализов Гебрева сравнивали с данными, взятыми у других отравленных путинскими террористами, потеря информации об исследованиях может крайне серьезно сказаться на последствиях привлечения русских к ответственности за их военные преступления.

Как известно, Емельяна Гебрева и его сына отравили в 2015 году во время бизнес-приема. Участвовало в этой спецоперации восемь человек-сотрудников Главного управления разведки минобороны России. Из-за пропажи тестов Болгария была вынуждена приостановить расследование уголовного дела.

Фактически попытку убить торговца оружием можно считать первой обкаткой нервно-паралитического вещества, использование которого Путин поставил на поток.

Напомним, 20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика с отравлением. Российского блогера и играющего роль оппозиционера в РФ откачать не удалось, и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию, где врачи и выяснили настоящую причину отравления - использование "Новичка".