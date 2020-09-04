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Русские украли анализы отравленного новичком болгарского бизнесмена

10:00
Русские выкрали важнейшие доказательства собственных военных преступлений - фото 1
Русские выкрали важнейшие доказательства собственных военных преступлений

Террористам из ГРУ РФ удалось провести успешную спецоперацию по хищению биологических материалов, свидетельствующих о первом известном применении запрещенного препарата "новичок" в Европе против Емельяна Гебрева.

Как утверждают журналисты-расследователи проекта Bellingcat, анализы отравленного торговца оружием из Болгарии исчезли из финской лаборатории Verifin.

Штаты грозят новыми санкциями против РФ за отравление Навального

Выяснилось это после того, как сам Гебрев обратился в лабораторию весной этого года. Сотрудники компании заявили, что образцов у них уже нет. При этом храниться они должны были как минимум до 18 июня 2020. И поскольку результаты анализов Гебрева сравнивали с данными, взятыми у других отравленных путинскими террористами, потеря информации об исследованиях может крайне серьезно сказаться на последствиях привлечения русских к ответственности за их военные преступления.

Как известно, Емельяна Гебрева и его сына отравили в 2015 году во время бизнес-приема. Участвовало в этой спецоперации восемь человек-сотрудников Главного управления разведки минобороны России. Из-за пропажи тестов Болгария была вынуждена приостановить расследование уголовного дела.

Фактически попытку убить торговца оружием можно считать первой обкаткой нервно-паралитического вещества, использование которого Путин поставил на поток.

Напомним, 20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика с отравлением. Российского блогера и играющего роль оппозиционера в РФ откачать не удалось, и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию, где врачи и выяснили настоящую причину отравления - использование "Новичка".

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Болгария терроризм ГРУ Россия Новости Мир
Bellingcat
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