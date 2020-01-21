Русские снова убили украинского военного в Золотом-4, но в штабе ООС "перенесли" обстрел

На Донбассе погиб боец ВСУ

За минувшие сутки понедельника, 20 января, российские оккупанты вели весьма массированный огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов снова погиб боец ВСУ, а еще один - получил ранения.

Произошло это на участке одностороннего отступления, на которое по приказу Зеленского пошли военные 29 октября прошлого года. Вот уже 10 дней, как в Золотом-4 громыхают взрывы артиллерийских снарядов и мин, а на территории, куда отошли бойцы ВСУ, постоянно "прилетает".

Только вот в штабе Операции объединенных сил ситуацию прдолжают замалчивать. Из-за политической невыгодности для официального Киева, ведь признание того, что оккупанты убивают украинцев вопреки договоренностям будет фактически означать конец мирных стремлений Зе команды и полный провал идей "просто перестать стрелять".

Как и несколько дней подряд, в командовании "смещают" место обстрела в Золотом-4 на соседний населенный пункт. Вместо того, чтобы открыто заявить людям об убитых и раненых там, куда по приказу Зеленского отступили военные, в штабе говорят об обстрелах в соседствующим с Золотым-4 Орехово. Такую подмену понятий обнаружили волонтеры, об этом говорят и несущие службу в бойцы.

Тем не менее, командование лишь признается в том, что террористы обстреливают позиции украинских защитников из запрещенного минскими вооружениями оружия.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Боевики обстреливали позиции войск вблизи Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Майского, а также у Луганского и Орехово", - отметили сегодня утром в штабе ООС.

Напомним, в прошлом года украинские военные по требованию Путина и приказу Зеленского отошли от своих позиций в трех населенных пунктах на Донбассе. С тех пор ставшую "серой зоной" Станицу Луганскую, де-факто, захватили оккупанты. В Золотом-4 не утихают обстрелы, которые полностью игнорируются как в штабе ООС, так и политиками из Зе команды. Более того, ситуация в этих населенных пунктах все серьезней накаляется, поскольку, чувствуя безнаказанность и неготовность Киева признать свой провал, террористы все усиливают обстрелы.