Оккупанты лупят из крупнокалиберной артиллерии и минометов по позициям ВСУ

В зоне ООС пострадали трое военнослужащих

В штабе операции Объединенных сил частично фиксируют нарушение российскими террористическими войсками соглашений о перемирии на Донбассе. Вот уже несколько дней никакой тишины не наблюдается в зонах отступления ВСУ под гарантии России, но этого в Киеве "не замечают".

Начиная с 6 января, в районе Золотого-4 и Петровского российские оккупанты ведут вялотекущие обстрелы, однако руководство Украины решения о возвращении войск на оставленную ими территорию упорно не принимают.

А вот на других участках фронта путинские боевики наращивают интенсивность огня, что отражается в сводках штаба ООС. Так, за минувшие сутки оккупационные войска как минимум пять раз лупили из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.

Как утверждают военные, за вчерашний день агрессоры также открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового вооружения и гранатометов различных систем.

"Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где дважды били возле хутора Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. Из автоматов лупили в районе населенного пункта Новоалександровка, а позиции под Новолуганским находились под огнем из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия".

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрелов получили ранения трое бойцов ООС.