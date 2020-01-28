Россия закрывает границу с Китаем

Русские паникуют из-за коронавируса, хотя он к ним уже проник

Из-за активно распространяющегося по КНР нового коронавируса, власти страны-террориста решили прекратить работу пунктов пропуска на границе между странами. На какое время и русские, и китайцы официально прекратят путешествовать друг к другу, неизвестно.

Во вторник, 28 января, гебурнатор Хабаровского края Сергей Фургала объявил о том, что в Еврейской автономной области в самом крае будут прикрыты все пункты пропуска.

В его распоряжении указана дата открытия КПВВ - 7 февраля, но работу в случае распространения вируса они вряд ли возобновят.

"Смешанные пункты пропуска "Лобе"(смежный -"Амурзет"),"Тунцзян" (смежный - "Нижньоленинське") и "Жаохе" (смежный - "Покровка") готовы возобновить работу с 7 февраля", - сказано в документе.

Сегодня остановили прием туристов из Китая и по всей России, но тех китайцев, которые уже успели пролезть в РФ, высылать не будут.

Примечательно, что в РФ коронавирус уже проник, а многие адепты Путина уже находятся на больничных койках с подтвержденным диагнозом, не смотря на крестные ходы и молебны.

Напомним, что по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от коронавируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.