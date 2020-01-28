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Коронавирус скосил за сутки десятки жертв, число зараженных стремительно растет

08:48
Коронавирус скосил за сутки десятки жертв, число зараженных стремительно растет - фото 1
Коронавирус скосил за сутки десятки жертв, число зараженных стремительно растет

Коронавирус из Китая за прошедшие сутки унес жизни еще 25 человек.

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на западные СМИ.

По данным источников, по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от вируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Отметим, что согласно некоторым СМИ, китайские власти скрывают настоящий урон от болезни: на самом деле речь идет о сотнях умерших и 30 000 - 100 000 зараженных. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока что невозможно.

Однако учитывая авторитарный характер местной власти и долгий инкубационный период болезни (до двух недель - прим. ред.), можно предположить, что ситуация в Поднебесной куда более катастрофическая, чем принято считать.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

 
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