Коронавирус скосил за сутки десятки жертв, число зараженных стремительно растет

Коронавирус скосил за сутки десятки жертв, число зараженных стремительно растет

Коронавирус из Китая за прошедшие сутки унес жизни еще 25 человек.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на западные СМИ.

По данным источников, по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от вируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Отметим, что согласно некоторым СМИ, китайские власти скрывают настоящий урон от болезни: на самом деле речь идет о сотнях умерших и 30 000 - 100 000 зараженных. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока что невозможно.

Однако учитывая авторитарный характер местной власти и долгий инкубационный период болезни (до двух недель - прим. ред.), можно предположить, что ситуация в Поднебесной куда более катастрофическая, чем принято считать.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.