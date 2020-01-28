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МИД подумывает эвакуировать украинцев из Китая: Раскрыты детали

12:00
МИД подумывает эвакуировать украинцев из Китая: Раскрыты детали - фото 1
МИД подумывает эвакуировать украинцев из Китая: Раскрыты детали

МИД Украины не исключает возможности эвакуации украинцев из Китая из-за разразившейся эпидемии коронавируса.

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ (посольство Украины – прим. ред.) в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - заявили дипломаты, подчеркнув, что не исключают эвакуации граждан Украины.

МИД подумывает эвакуировать украинцев из Китая: Раскрыты детали - фото 194962

"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации в случае, если такое решение будет принято руководством нашего государства", - отметило ПУ в Китае.

Напомним, что по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от коронавируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

 
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