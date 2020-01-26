Украинцам пока не грозит коронавирус из Китая

Министр и президент всем своим видом показывают, что ситуация под контроем

Министр здравоохранения Зорна Скалецкая лично успокоила президента и все страну относительно главной страшилки последних дней - смертельного коронавируса из Китая.

В воскресенье. 26 января, Скалецкая вместе со своим замом Виктором Ляшко была вызвана к президенту с докладом по поводу мер по недопущению опаснейшего коронавируса в нашу страну.

Министр сообщила, что ситуация полностбю под контролем - все необходимые меры предосторожности приняты. Более того, ни один из трех вызвавших опасения фактов заболевания китайским коронавирусом не подтвердился. Это оказался банальный грипп.

При это Скалецкая заверила, что украинские медики готовы к опасным гостям и не допустят эпидемии. Решимость и умения украинский эскулапов были продемонстрированы сегодя во время встречи самолета из Китая - все пассажиры и члены экипажа были проверены, после чего получили право ступить на украинскую землю.

Успокоенный ее словами президент Зеленский со спокойной душой отбыл в Польщу, где завтра пройдут официальные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря смерту Аушвиц-Биркенау.

При этом ситуация в Китае с эпидемией оптимизма не вызывает - власти страны признали, что не могут остановить вспышку болезни, хотя делают все возможное.