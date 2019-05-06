В Одессу зашел корабль-разведчик - ФОТО

16:30 06 мая,

В Одессу зашел корабль-разведчик - ФОТО

В понедельник, 6 мая, в Одессу прибыл британский корабль разведчик. Иностранное судно проведет в наших водах три дня.

Британский корабль зашел в украинский порт около 10 часов утра. Как отмечают источники, сугубо в дружественных целях.

"В рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море. В программе также экскурсия на борт разведывательного корабля Echo одесских курсантов и лицеистов и футбольный матч между украинскими и британскими моряками", - заявила администрация порта.

Напомним, в НАТО пообещали направить в Черное море суда для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - заявила представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.