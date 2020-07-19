Российские оккупанты обстреляли участок отступления войск ВСУ

10:00 19 июля,

Украинских военных обстреливают даже на участках "разведения"

За минувшие сутки субботы, 18 июля, российские террористы 13 раз показательно забивали на договоренности о соблюдении режима перемирия. При этом под обстрелами оказались и участки "разведения сил", которое на самом деле было односторонним отступлением украинских защитников.

Как заявили сегодня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, российские оккупанты лупили из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122мм, 82мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, террористы работали из снайперского и стрелкового оружия.

"Под огнем находились защитники Старогнатовки, Водяного, Новоселовки Второй, Талаковки и Гнутово. Также боевики вели обстрелы у Новотошковского, Хутора Вольное и Причепиловки, - отметили в штабе ООС. - Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия".

В результате обстрелов один военный получил ранения.

Более того, с начала воскресенья, 19 июля, оккупанты уже шесть раз открывали огонь по украинским военнослужащим.

На очередной обстрел участков, с которых украинские военные отступили в рамках договоренностей Зеленского с главарем РФ, официальный Киев пока никак не отрегаировал. Впрочем, нарушения со стороны русских в Зе команде стараются игнорировать, а если и говорить о них, то без упоминания России как несущей ответственности за происходящее на Донбассе стороны.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.