Опознать невозможно: террористы передали Украине якобы тело убитого медика

Террористы якобы выдали тело Николая Ильина Украине

В пятницу, 17 июля, кадровые военнослужащие РФ передали бойцам ВСУ якобы тело погибшего во время эвакуации убитого террористами бойца медика Николая Ильина. Идентифицировать его без анализа ДНК невозможно.

Как заявили сегодня представители Украины в СЦКК, останки воевавшего против оккупантов гражданина Эстонии отправят в Красногоровскую больницу для проведения ДНК-идентификации.

"После нелегких переговоров СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передана тело неидентифицированного человека. Подтверждений того, что это - военный медик, погиб 13 июля возле села Зайцево, нет. Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК".

Как известно, 13 июля в "серой зоне" получил смертельные ранения разведчик. Чтобы эвакуировать тело погибшего, командование ВСУ договорилось с оккупантами о режиме перемирия, после чего в месту гибели бойца отправилась группа военнослужащих в белых касках в сопровождении представителей ОБСЕ и СЦКК. Вопреки всем гарантиям, российские оккупанты устроили на них тройную засаду. В результате один из группы эвакуации получил ранение. На помощь ему бросился Николай Ильин, которого террористы хладнокровно застрелили.

Завершить эвакуацию тела не удалось, поскольку направленные Путиным в Украину боевики усилили обстрел из гранатометов различных систем.

Военное преступление оккупантов осудили представители США, Великобритании и других стран-партнеров Украины. Владимир Зеленский отмалчивался почти сутки, а затем выдавил из себя осуждение действий "той стороны" без упоминания причастности России к нарушению Женевской конвенции.

Сегодня министр иностранных дел Эстонии Урмас Райнсалу подтвердил, что Ильин действительно является граждинаном его страны.