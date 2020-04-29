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Российские боевики обстреляли жилые дома в Золотом – ФОТО

22:35
Российские боевики обстреляли дома в Золотом – ФОТО - фото 1
Российские боевики обстреляли дома в Золотом – ФОТО

Во вторник, 28 апреля, российские боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 Луганской области.

Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"В результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал. Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - говорится сообщении.

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Как уточнили в ООС, огонь по свободной территории велся из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Российские боевики обстреляли жилые дома в Золотом – ФОТО - фото 199374

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Подробнее об этом читайте здесь.

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