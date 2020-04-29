Российские боевики обстреляли жилые дома в Золотом – ФОТО

Российские боевики обстреляли дома в Золотом – ФОТО

Во вторник, 28 апреля, российские боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"В результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал. Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - говорится сообщении.

Как уточнили в ООС, огонь по свободной территории велся из жилых кварталов оккупированного Золотого-5.

Напомним, 18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

22 февраля российские террористы повторили попытку прорвать линию обороны ВСУ, однако получили мощный отпор. Аналогичная ситуация повторилась через неделю 29 февраля. Подробнее об этом читайте здесь.