Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили понад 5700 військових

Вся Україна встала на бій з окупантами / Соцмережі

Втрати російських військ за час вторгнення в Україну становлять 5710 осіб, 200 полонених, 29 літаків і 29 вертольотів, сім засобів ППО, 24 РСЗВ та сотні одиниць військової техніки.

про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

«Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали: в особовому складі - 5710 осіб, полонених – 200», - ідеться в повідомленні.

Також знищено та пошкоджено 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 ББМ, 77 артилерійських систем, 305 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, серед втрат росіян 7 засобів ППО, 24 РСЗВ, 60 цистерн з ПММ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 катери.

Водночас у Генштабі пояснили, що дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.