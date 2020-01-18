РФ финансирует "ЛНР" через Южную Осетию – СБУ

РФ финансирует ЛНР через Южную Осетию – СБУ

СБУ раскрыла схему российского финансирования боевиков "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что для избежания санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - говорится в сообщении.

В частности, - уточняет СБУ, - часть средств поступала из банковского сектора оккупированной Южной Осетии. После поступления денег в «госбанк ЛНР», те распределялись между т.н. "МГБ", "МВД" и "народной милицией". Годовой объем финансовой помощи боевикам превышает 30 млрд руб.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 110-2 УКУ). Всем фигурантам преступной схемы готовится подозрение в финансировании действий, направленных на изменения государственных границ Украины. На данный момент СБУ продолжает документировать преступные действия представителей российских правительственных и неправительственных кругов.

Напомним, 29 октября 2019 г. ВСУ начали отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о подготовке отвода войск в Петровском. Больше по теме читайте здесь.