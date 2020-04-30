"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет?

"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет?

Фракция "Слуги народа" накажет Николая Тищенко за работу ресторана "Велюр" во время карантина.

Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично. Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он должен иметь двойную ответственность", - рассказал политик.

По словам Арахамии, Николай Тищенко скорее-всего должен будет оплатить двойной размер штрафа, поскольку он народный депутат.

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.