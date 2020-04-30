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"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет?

18:50
"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет? - фото 1
"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет?

Фракция "Слуги народа" накажет Николая Тищенко за работу ресторана "Велюр" во время карантина.

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Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично. Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он должен иметь двойную ответственность", - рассказал политик.

По словам Арахамии, Николай Тищенко скорее-всего должен будет оплатить двойной размер штрафа, поскольку он народный депутат.

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

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Партия Слуга народа Николай Тищенко Давид Арахамия Карантин в Украине Новости Украина
Украинская правда
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