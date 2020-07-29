Разрешили стрелять без приказа: в минобороны изменили правила перемирия

В минобороны написали, что бойцам можно стрелять без приказа командиров

Хотя в ОБСЕ говорят о 111 зафикисированных случаях нарушения режима "тишины" только за первые сутки, официальное командование высоко оценивает "достижения" Зеленского, называя обстрелы то "беспокоящими", то "неприцельными".

И хотя сегодня в Генштабе пели дифирамбы "действующему перемирию", в министерстве обороны заявили о том, что правила открытия огня в ответ на обстрелы террористов уже изменили.

Изначально на сайте ведомства писали о том, что на обстрелы оккупантов можно будет отвечать огнем только после получения соответствующего приказа руководства ВСУ, да еще и при информировании Трехсторонней контактной группы. В общем, в нужный момент права защищать свою жизнь воинов лишили.

Теперь же на сайте МОУ указана фраза: "В случае нарушения противником режима "тишины" и создании угрозы жизни украинских военнослужащих, Вооруженные Силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

При этом "смотрящие от Зеленского" из числа бывших миротворцев на передовой по-прежнему остаются и тщательно отслеживают, чтобы никто из бойцов ненароком не ответил оккупантам огнем из автомата.

Террористы же активно постреливают в сторону наших укрепрайонов, модернизируют свои позиции и готовятся то ли к усилению боев, то ли к наступательным действиям. Задокументировать эту деятельность никто не может, поскольку перемирие Зе команды предполагает запрет на использование беспилотников.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".