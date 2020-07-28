Секретарь СНБО прокомментировал "перемирие Зеленского" на Донбассе

Перемирие любой ценой запланировали еще в конце прошлого года

Безусловная дипломатическая победа Путина, которая привела к фактическому отказу Украины от защиты своей территории с оружием и полной свободе деятельности террористов была задумана еще в прошлом году.

С таким заявлением выступил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, "установление" режима прекращения огня на Украины - реализация сценария, утвержденного на заседании СНБО перед встречей Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в декабре прошлого года.

- 5 декабря 2019-го прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось пять сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе, - подчеркнул Данилов. - Тогда Зеленский заявил, что берет год для разрешения ситуации. По истечению этого срока мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны.

Почему очередные потуги Зе команды убедить террористов убраться с нашей территории и прекратить войну должны обеспечить мир Украине, Данилов не пояснил. Более того, абсолютно очевидным является тот факт, что оккупанты совершенно не понимают дипломатии и уговоров, а способны уяснить только язык силы.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". В итоге по указке Зеленского и его приближенных на фронт чуть ли не на каждую позицию приставили смотрящих, тяжелое вооружение с позиций утащили, строжайше запретили использование беспилотников, но перемирия никто так и не дождался.