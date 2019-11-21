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Разграбление кораблей: русские отрицают воровство унитазов - ВИДЕО

11:44
Разграбление кораблей: русские отрицают воровство унитазов - фото 1
Разграбление кораблей: русские отрицают воровство унитазов

После возвращения украинских кораблей, украинские прокуроры заявили о варварском разграблении судов. В РФ все стандартно отрицают.

Даже фекальная система: опубликован список разграбленного на украинских кораблях

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на ФСБ.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявил источник и приложил видео с кораблями.

Но есть нюанс....

Видео россиян представляет собой нарезку, а не беспрерывную сьемку. Первая часть материала показывает нам внутреннее помещение судов ( стоящих на причале, а не в открытом море - прим. ред.), вторая - уже саму передачу украинской стороне.

Разграбление кораблей: русские отрицают воровство унитазов - ВИДЕО - фото 191617

Так что не совсем понятно, когда именно была снята первая часть видео. Вполне резонно предположить, что это было сделано еще задолго до передачи.

Напомним, в середине ноября российское издание "Коммерсант" сообщило о скором возвращении украинских кораблей. В МИД РФ эту информацию опровергли, в то время как украинские власти наоборот рапортовали о завершающей стадии переговоров по данному вопросу.

18 ноября 2019 г. все слухи подтвердились: Россия начала передачу украинских кораблей.

Однако они оказались разграбленными. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться и провести расследование.

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