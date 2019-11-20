"Поснимали унитазы и плафоны": Русские дико разграбили украинские корабли

Поснимали унитазы и плафоны: Русские разграбили украинские корабли

Россия полностью разграбила захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил военнослужащий и добавил, что корабли подойдут к месту назначения через 16 часов.

Игорь Воронченко