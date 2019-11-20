"Поснимали унитазы и плафоны": Русские дико разграбили украинские корабли
Поснимали унитазы и плафоны: Русские разграбили украинские корабли
Россия полностью разграбила захваченные украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил военнослужащий и добавил, что корабли подойдут к месту назначения через 16 часов.
Игорь Воронченко
Отметим, что одними лишь унитазами русские не ограчинились. Ранее мы писали, что оккупанты посрезали с украинских судов всю электронику, навигационные и оружейные системы.
Напомним, в середине ноября российское издание "Коммерсант" сообщило о скором возвращении украинских кораблей. В МИД РФ эту информацию опровергли, в то время как украинские власти наоборот рапортовали о завершающей стадии переговоров по данному вопросу.
18 ноября 2019 г. все слухи подтвердились: Россия начала передачу украинских кораблей. О том, как это было – читайте на БЕЗ ТАБУ.
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