Ради путинских идей: Германия хочет обложить санкциями США

Германия хочет сражаться за "Северный поток-2"

В случае вступления в силу ограничительных мер Штатов против российского политического проекта "Северный поток-2", Берлин может влупить ответными санкциями по Вашингтону.

Последствия такого раздрая для двух стран с чрезвычайно развитыми экономиками могут быть весьма плачевными для всего мира, поскольку на экономических составляющих как США, так и Германии, а также Евросоюза в целом торговая война скажется весьма серьезно.

Кроме того, уже одна идея о наложении санкций на США для реализации террористического проекта Путина намекает на существование своеобразного союза немцев с путинскими рашистами, а также веры в то, что обещание дешевого газа будет выгоднее, чем торговая война со Штатами.

"Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет ограничения против участников строительства газопровода "Северный поток - 2", - отметили журналисты немецкого издания Deutsche Welle.

В отчете министерства экономики и энергетики ФРГ сказано, что планируемые американцами санкции могут очень болезненно сказаться на европейских и немецких компаниях, банках и правительственных организаций.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории, чем разблокировал реализацию проекта.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещала провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.