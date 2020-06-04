Рада уволила Вадима Пристайко: Кто будет вместо него?

Рада уволила Вадима Пристайко: Кто будет вместо него?

В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украина поддержала увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Пристайко заявил о желании пересмотреть Соглашение об ассоциации

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов. Следующим голосованием 255 голосами "за" новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции была назначена Ольга Стефанишина.

Для справки

В марте-декабре 2017 г. Ольга Стефанишина занимала пост директора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ.

Ольга Стефанишина

В декабре того же года дипломат получила должность генерального директора в том же учреждении.

Напомним, что

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день Кабинет министров Алексея Гончарука подал в отставку.

Из-за разногласий с главой ОПУ Андреем Ермаком тогдашнему главе МИД Украины Вадиму Пристайко не удалось сохранить свой пост. Его место занял Дмитрий Кулеба.