Рада уволила Вадима Пристайко: Кто будет вместо него?
В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украина поддержала увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов. Следующим голосованием 255 голосами "за" новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции была назначена Ольга Стефанишина.
Для справки
В марте-декабре 2017 г. Ольга Стефанишина занимала пост директора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ.
Ольга Стефанишина
В декабре того же года дипломат получила должность генерального директора в том же учреждении.
Напомним, что
Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день Кабинет министров Алексея Гончарука подал в отставку.
Из-за разногласий с главой ОПУ Андреем Ермаком тогдашнему главе МИД Украины Вадиму Пристайко не удалось сохранить свой пост. Его место занял Дмитрий Кулеба.