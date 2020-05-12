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Пристайко заявил о желании пересмотреть Соглашение об ассоциации

08:40
Пристайко хочет переписать квоты - фото 1
Пристайко хочет переписать квоты

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко внезапно заговорил о том, что официальный Киев жаждет переписать условий Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и нашей страной.

В интервью немецкому изданию Deutsche Welle чиновник, объявил о наступлении "очень удачного момента".

Кабмин запретил выезд украинцев за границу. Но это не точно

По словам Пристайко, именно сейчас, согласно пунктам договора, стороны могут пересмотреть условия Соглашения:

- Пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим. Кроме того, вместе с властями ЕС мы работаем над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

Само собой, вице-премьер прокомментировал и неформальное внедрение визового режима для выезда украинцев на заработки. По словам Пристайко, никакого зашквара в ограничении наших же граждан в пересечении границы на выезд нет.

Правительство якобы только лишь "заботится о гражданах". Вице-премьер признал, в скольких заробитчанах нуждаются страны Евросоюза, и эта цифра составляет сотни тысяч человек. При этом проконтролировать наличие контракта у каждого в ручном режиме, как заявлял Шмыгаль, власти, само собой не могут.

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Вадим Пристайко Евросоюз правительство Новости
Deutsche Welle
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