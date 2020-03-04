Алексей Гончарук Коронавирус из Китая Денис Шмыгаль Владимир Зеленский война на Донбассе

ВРУ определила замену Пристайко: Кто его сместил?

20:18
ВРУ определила замену Пристайко: Кто его заменил? - фото 1
ВРУ определила замену Пристайко: Кто его заменил?

В среду, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за нового главу МИД Украины. Им стал Дмитрий Кулеба.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Решение поддержали 288 народных депутатов. До своего назначения Кулеба занимал кресло вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

ВРУ определила замену Пристайко: Кто его сместил? - фото 196798

Дмитрий Кулеба

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Кулеба Кабмин Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось? - фото 1
Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось?
19:50
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ - фото 1
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ УКРАИНЫ
18:20
ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - фото 1
ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - ФОТО
16:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00