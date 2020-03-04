ВРУ определила замену Пристайко: Кто его сместил?

ВРУ определила замену Пристайко: Кто его заменил?

В среду, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за нового главу МИД Украины. Им стал Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Решение поддержали 288 народных депутатов. До своего назначения Кулеба занимал кресло вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Дмитрий Кулеба

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.