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Рада повысила минималку до 5 тысяч гривен

13:02
Рада повысила минималку до 5 тысячи гривен - фото 1
Рада повысила минималку до 5 тысячи гривен

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада Украины одобрила повышение минималки до 5 тысяч гривен. Нормативно-правовой акт поддержали 295 народных депутатов.

Зеленский хочет отменить ограничения для зарплат чиновников

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Минфина Сергея Марченко, этот законопроект является сбалансированным и благодаря его принятию Пенсионный фонд получит около 1,7 млрд грн от ЕСВ.

"Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга 3,5 млрд грн, что связано с отклонением фактического курса нацвалюты по отношении с иностранных в сравнении с прогнозом в бюджете на 2020 год, а также пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн", - заявил Сергей Марченко.

Отметим, что...

До принятия закона, минимальная зарплата в Украине составляла 4723 грн. В будущем Команда Зе не собирается останавливаться на "достигнутом": в частности, в 2021 г. правительственный макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минималки до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

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Новости Украина Верховна Рада минимальная зарплата зарплата
Интерфакс Украина
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