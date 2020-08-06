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Зеленский срочно созвал Раду: Названа причина

18:10
Зеленский срочно созвал Раду: Названа причина - фото 1
Зеленский срочно созвал Раду: Названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Верховной Рады, чтобы внести законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Зеленский хочет отменить ограничения для зарплат чиновников

Об этом заявила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины. Согласно предлагаемым изменениям в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга", - заявила политик.

Как уточнила Ковалив, в 2021 г. правительственный макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минималки до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

Отметим, что...

На данный момент минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн, средняя по стране - 11 тыс грн.

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Новости Украина минимальная зарплата Владимир Зеленский Верховна Рада
Интерфакс Украина
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