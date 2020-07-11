Владимир Зеленский Карантин в Украине Пленки Деркача война на Донбассе Досье

Зеленский хочет отменить ограничения для зарплат чиновников

12:00
Зеленский хочет отменить ограничения зарплат чиновников - фото 1
Зеленский хочет отменить ограничения зарплат чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить ограничения для зарплат чиновников.

Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт ВРУ.

Глава государства потребовал созвать внеочередное заседание парламента и рассмотреть законопроект об изменении срока действия ограничений при зачислении заработной платы. Соответствующие изменения будут внесены в ЗУ "О государственном бюджете Украины".

части третьей статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2020, 5, ст.31) после слов "Ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также» дополнить словами "и действует не более трех месяцев со дня применения этого ограничения", - говорится в нормативно-правовом акте.

Что было ранее?

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ограничить зарплаты чиновников на время карантина. Пожелания гаранта были учтены нардепами и уже 13 апреля был принят соответствующий закон, согласно которому предельная сумма зарплат чиновников и судей не должна превышать 10 минимальных заработных плат ( 1 минималка = 4723 грн.).

Напомним. Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Зарплаты чиновников минимальная зарплата Верховна Рада Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Резников назвал дату реинтеграции Донбасса - фото 1
Резников назвал дату реинтеграции Донбасса
15:56
COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше - фото 1
COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше
10:43
Преступление раскрыто - фото 1
Грабители-гранатометчики, укравшие из авто «Укрпошти» 2,7 миллиона, пойманы
Вчера, 18:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30