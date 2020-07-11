Зеленский хочет отменить ограничения для зарплат чиновников

Зеленский хочет отменить ограничения зарплат чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить ограничения для зарплат чиновников.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт ВРУ.

Глава государства потребовал созвать внеочередное заседание парламента и рассмотреть законопроект об изменении срока действия ограничений при зачислении заработной платы. Соответствующие изменения будут внесены в ЗУ "О государственном бюджете Украины".

"В части третьей статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2020, № 5, ст.31) после слов "Ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также» дополнить словами "и действует не более трех месяцев со дня применения этого ограничения", - говорится в нормативно-правовом акте.

Что было ранее?

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ограничить зарплаты чиновников на время карантина. Пожелания гаранта были учтены нардепами и уже 13 апреля был принят соответствующий закон, согласно которому предельная сумма зарплат чиновников и судей не должна превышать 10 минимальных заработных плат ( 1 минималка = 4723 грн.).

Напомним. Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства.