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Путин поиграл в хоккей и грохнулся об лед – ВИДЕО

11 мая, 20:30
Путин поиграл в хоккей и грохнулся об лед – ВИДЕО - фото 1
Путин поиграл в хоккей и грохнулся об лед – ВИДЕО

Главарь России Владимир Путин в очередной раз решил показать молодецкую удаль и сыграть в хоккей. Но случилось непредвиденное – он упал.

В Липецке на дороге проступил лик Путина

Неприятный для ВВП случай приключился в пятницу, 10 мая. Выйдя на лед, президент РФ забил 8 шайб в чужие ворота (ага, поверим на слово) и принес своей команде "Легенды хоккея" убедительную победу.

Радуясь своей потемкинской победе, он споткнулся об ковер и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли гаранту РФ встать с колен. А вот саму Россию уже не поднять.

Интересно, что в официальную эапись матча на YouTube героическое и самоотверженное падение Путина не вошло.

П.С. во время игры ни один карлик не пострадал.

Напомним, Россия – высокотехнологическое высокоразвитое государство….. в параллельном мире. Однако главарю РФ регулярно впаривают обратное. Тут на днях приключился довольно комический случай…

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