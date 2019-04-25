Путину показали "русских" роботов. Их сделали в Корее – ВИДЕО

Путину показали «русских» роботов…сделанных в Корее

Россия – высокотехнологическое высокоразвитое государство….. в параллельном мире. Однако главарю РФ регулярно впаривают обратное. Тут на днях приключился довольно комический случай…

Посетил, значит, Путин суворовское училище. Что он там искал – неизвестно. Может глистов, которыми так часто болеют господа кадеты? Не знаем, но старик без впечатлений не остался. Ему показали настоящих русских роботов.

Гордые собой суворовцы продемонстрировали вождю бравых железяк, кои лихо начали отжиматься от пола. И как не отжаться! Сам президент России же.

И что сказать, солнцеликому понравилось.

"Спасибо вам огромное! Молодцы!", - отметил Путин.

Российские военные роботы показали разминку перед Путиным pic.twitter.com/YkdRVzQkXZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 квітня 2019 р.

О новинках русской техники тут же отписались всякие там ТААСы и иже с ними. Но вот беда. Роботы то оказались не российскими, а корейскими! Такие же машины, реагирующие на те же команды производятся компанией Robotis из Южной Кореи. Цена вопроса – 1199 долл.

В Питере воспитанники Суворовского училища показали Путину свои разработки в области робототехники. Роботы суворовцев уже лет 7 продаются на eBay по цене от $1.000 в коробках с надписью Made in S.Korea. Видео 2013 года: https://t.co/8akiPkoXNe — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 24 квітня 2019 р.

Так вот они каковы, будни суровой российской науки!

Напомним, в России вновь объявилось недоразумение "научной мысли" - робот Алеша. Второе пришествие окончилось позором.

Робот Алеша, который на самом деле не робот, впервые заявил о себе в конце 2018 года на канале "Россия 24".

Российские пропагандисты, делая репортаж о юношеской выставке в Ярославле, показали всему миру гордое чадо российской науки. Но позже оказалось, что это вовсе не робот, а обычный аниматор в костюме. Трепещи, Илон Маск!

И как будто одного позора русским было мало, так они решили еще разок вернуть это нечто в зримый мир.

Встречайте, "Алеша 2: Судный день". На этот раз опозорилась российская футбольная премьер-лига (им что, на поле позора мало? – прим. ред), решившая выставить рободетище прямиком на футбольное поле.

И вот собрались, значит, ЦСКА и "Оренбург" в мяч погонять, а тут он…Да что мы рассказываем? Смотрите сами (для просмотра видео кликай сюда).