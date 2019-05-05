В Липецке на дороге проступил лик Путина

10:20 05 мая,

Путин московский убоялся себя липецкого

В российском провинциальном Липецке зафиксировано настоящее чудо. Ну, как чудо, хотя, нет - действительно чудо.

Россия славится ужасными дорогами, а еще больше - дураками, которые не хотяи их чинить, зато тратят деньги на оккупацию Крыма и Донбасса, вместо того, чтобы думать о своих гражданах.

Граждан это тревожит, однако большинство из них предпочитает молчать. Но только не в Липецке. Кто знает, почему - то ли дело в нахождении в городе знаменитой фабрики, то ли еще в чем-то, но местные жители проявили смемаклочку и решили важную проблему.

Как сообщает телеграм-канал Лентча, на окраине города долгое время было несколько ям на дороге, которые в итоге живописно складывались в мужской половой орган. А он, благодаря песне харкьковских фанатов, во всем мире крепко ассоциируется с президентом России - Владимиром Путиным. В итоге эта ассоциации и пригодилась.

Нерукотворный лик Путина в Липецке

Жители Липецка неоднократно жаловались на разбитую дорогу местной администрации, но та привычно ничего не делала. Поэтому люди пошли на крайние меры и возле ям написали «Путин ху... ло». Удивительно, но на следующий же день дорогу привели в порядок.

Редакция Без Табу считает, что подобный лайфхак нужно взять на вооружение всем россиянам.