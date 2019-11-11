Герус рассказал о связи своей отставки и Ляшко – ФОТО

Герус рассказал о связи своей отставки и Ляшко – ФОТО

Экс-представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус прокомментировал свою отставку и объяснил при чем здесь Олег Ляшко.

Свою реакцию политик опубликовал в Facebook.

"С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функции представителя президента в Кабмине", - заявил политик и поспешил объяснить, повлияла ли на что-то драка с Ляшко.

"Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело :)", - отметил Герус.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности.