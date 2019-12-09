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Пристайко назвал "красные линии" во время "Нормандии"

10:30
Пристайко назвал красные линии во время "Нормандии" - фото 1
Пристайко назвал красные линии во время "Нормандии"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал красные линии украинской делегации во время Нормандского саммита.

СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно?

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - сообщил Пристайко, назвав "главную красную линию".

Пристайко назвал 'красные линии' во время 'Нормандии' - фото 192486

"Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - отметил дипломат

Напомним, что ранее СНБО утвердил пять сценариев развития событий в ОРДЛО. Позже помощник президента Андрей Ермак уточнил, что в случае провала нормандского саммита Украина начнет возведение стены на Донбассе, однако у главы фракции "СН" Давида Арахамии имеются свои мысли на этот счет.

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Вадим Пристайко МИД Украины Нормандский формат ДНР Новости Украина
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