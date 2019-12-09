Пристайко назвал "красные линии" во время "Нормандии"
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал красные линии украинской делегации во время Нормандского саммита.
Об этом дипломат написал в Twitter.
"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - сообщил Пристайко, назвав "главную красную линию".
"Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - отметил дипломат
Напомним, что ранее СНБО утвердил пять сценариев развития событий в ОРДЛО. Позже помощник президента Андрей Ермак уточнил, что в случае провала нормандского саммита Украина начнет возведение стены на Донбассе, однако у главы фракции "СН" Давида Арахамии имеются свои мысли на этот счет.