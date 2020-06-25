Потоп на Прикарпатье: Прокуратура назвала виновных

Потоп на Прикарпатье: Прокуратура нашла виновных

Прокуратура Ивано-Франковской области назвала виновных в наводнениях, охвативших Западную Украину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что в июне 2020 году на территории Прикарпатья выпало сверхурочное количество осадков, в результате чего погибли 3 человека, подтоплено более 10 тыс жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 м берегоукреплений. Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

По факту преступления открыто уголовное производство (ст. 441 УКУ).

Отметим, что...

За 5 месяцев 2020 г. по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов открыто 94 уголовных производства, в суд направлено 36 обвинительных актов. Кроме того, по уголовным производствам указанной категории заявлены иски о возмещении убытков на общую сумму 5,1 млн грн.

Что было ранее?

23 июня-24 июня из-за сильной непогоды на Западной Украине было затоплено около 200 населенных пунктов, разрушено более 429,7 км дорог и 130 мостов. По данным правительства, нынешнее наводнение гораздо масштабнее, чем в 2008 г.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить жилищный вопрос лицам, пострадавшим во время наводнений на западе страны.

На следующий день Кабмин постановил выделить 754 млн грн из резервного фонда на борьбу с последствиями наводнений на западе страны.