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Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир

20:24
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир - фото 1
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир

В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский выдал 12 ключей от квартир семьям пострадавших от взрыва дома на столичных Позняках.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких и родители малолетних детей. Все остальные получат жилье на протяжении месяца.

Во время встречи с пострадавшими президент пообщался с двумя из них. Люди рассказали, что бежали, не взяв с собой ничего, чтобы спастись.

Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир - фото 201949

"Понимаю, что словами тут не помогу. Но все равно - мои глубокие соболезнования. Мы все знаем, как больно терять близких. Обращайтесь, поможем, чем можем", - заявил Владимир Зеленский.

Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир - фото 201950

"Мы готовы помогать. Все 40 квартир - под нашим личным контролем - мы отдадим в течение ближайших дней", - сказал президент.

Что было ранее?

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы.

23 июня спасатели ГСЧС завершили спасательно-поисковые работы на месте ЧП.

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Владимир Зеленский Взрыв дома на Позняках Новости Украина
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