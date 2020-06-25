Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал пострадавшим ключи от квартир
В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский выдал 12 ключей от квартир семьям пострадавших от взрыва дома на столичных Позняках.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких и родители малолетних детей. Все остальные получат жилье на протяжении месяца.
Во время встречи с пострадавшими президент пообщался с двумя из них. Люди рассказали, что бежали, не взяв с собой ничего, чтобы спастись.
"Понимаю, что словами тут не помогу. Но все равно - мои глубокие соболезнования. Мы все знаем, как больно терять близких. Обращайтесь, поможем, чем можем", - заявил Владимир Зеленский.
"Мы готовы помогать. Все 40 квартир - под нашим личным контролем - мы отдадим в течение ближайших дней", - сказал президент.
Что было ранее?
21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы.
23 июня спасатели ГСЧС завершили спасательно-поисковые работы на месте ЧП.