На Прикарпатье затопило целые города, правительство бездействовало больше суток

Потопы на Прикарпатье угрожают всей инфраструктуре

Во вторник, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой области произошел масштабный паводок, который затопил десятки населенных пунктов. При этом в правительстве назначили совещание по поводу инцидента только на 25 число.

Больше чем сутки с проблемой разбирались исключительно местные и областные власти, ресурсы которых по сравнению с возможностями центральной власти значительно ограничены.

Сегодня же, когда последствия ЧП достигли апогея, якобы президент направил в Ивано-Франковскую область министра внутренних дел Арсена Авакова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу ГСЧС Николая Чечеткина.

Правда, разруливать проблему чиновники топ уровня пока не начали. Судя по публикациям представителей Кабмина в соцсетях, они пока лишь инспектируют затопленные районы, летая над нами на вертолете.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус. Далее проинспектируем горный район", - написал Шмыгаль в Facebook.

Затопленным оказался также горнолыжный курорт "Буковель".

В Черновицкой же области уровень подъема воды в реке и вовсе достиг семи метров. Там из-за стихии дело может обернуться настоящей катастрофой, поскольку там мощные потоки воды буквально смыли дома и дороги. Из-за угрозы разрушения властям пришлось перекрывать газопроводы.