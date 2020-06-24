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Потоп на Западе Украины: Зеленский пообещал найти жилье пострадавшим

Вчера, 21:50
Потоп на Западе Украины: Зеленский пообещал найти жилье пострадавшим - фото 1

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить жилищный вопрос лицам, пострадавшим во время наводнений на западе страны.

Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках

Об этом глава государства заявил во время своего видеообращения.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое", - сказал президент Владимир Зеленский.

Как уточнил гарант, для этих целей нужно будет потратить не один миллиард гривен, однако "эти средства будут обязательно найдены".

Что было ранее?

23 июня-24 июня из-за сильной непогоды на Западной Украине бьло затоплено около 200 населенных пунктов, разрушено более 429,7 км дорог и 130 мостов. По данным правительства, нынешнее наводнение гораздо масштабнее, чем в 2008 г.

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потоп Наводнение на Прикарпатье Владимир Зеленский Новости Украина
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