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Кабмин потратит сотни миллионов для борьбы с наводнениями на Западной Украине

18:00
Кабмин выделил помощь на борьбу с потопами на Западной Украине - фото 1
Кабмин выделил помощь на борьбу с потопами на Западной Украине

В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда на борьбу с последствиями наводнений на западе страны.

Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках

Об этом сообщает "Громадське".

В частности, денежные средства будут выделены следующим областям:

  • Ивано-Франковской области - 480 млн грн;
  • Черновицкой - 30 млн грн;
  • Закарпатской - 30 млн грн;
  • Львовской - 10 млн грн.

Как уточнил глава Кабмина Денис Шмыгаль, "эти средства будут направлены прежде всего на обеспечение регионов продуктами, водой, эвакуации и временное размещение пострадавших, технику для спасателей, дезинфекцию колодцев, усиление общественной безопасности".

И это не все

На заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков предложил дополнительно выделить 82 млн грн на нужды сотрудников МВД, работающих в западноукраинком регионе: 41 млн грн для ГСЧС, 22 млн - для Нацгвардии, 19 млн - для Нацполиции.

Что было ранее?

23 июня-24 июня из-за сильной непогоды на Западной Украине бьло затоплено около 200 населенных пунктов, разрушено более 429,7 км дорог и 130 мостов. По данным правительства, нынешнее наводнение гораздо масштабнее, чем в 2008 г.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить жилищный вопрос лицам, пострадавшим во время наводнений на западе страны.

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Кабмин Арсен Аваков потоп Наводнение на Прикарпатье Новости Украина
Громадське
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