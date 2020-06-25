Кабмин потратит сотни миллионов для борьбы с наводнениями на Западной Украине
В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда на борьбу с последствиями наводнений на западе страны.
Об этом сообщает "Громадське".
В частности, денежные средства будут выделены следующим областям:
- Ивано-Франковской области - 480 млн грн;
- Черновицкой - 30 млн грн;
- Закарпатской - 30 млн грн;
- Львовской - 10 млн грн.
Как уточнил глава Кабмина Денис Шмыгаль, "эти средства будут направлены прежде всего на обеспечение регионов продуктами, водой, эвакуации и временное размещение пострадавших, технику для спасателей, дезинфекцию колодцев, усиление общественной безопасности".
И это не все
На заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков предложил дополнительно выделить 82 млн грн на нужды сотрудников МВД, работающих в западноукраинком регионе: 41 млн грн для ГСЧС, 22 млн - для Нацгвардии, 19 млн - для Нацполиции.
Что было ранее?
23 июня-24 июня из-за сильной непогоды на Западной Украине бьло затоплено около 200 населенных пунктов, разрушено более 429,7 км дорог и 130 мостов. По данным правительства, нынешнее наводнение гораздо масштабнее, чем в 2008 г.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить жилищный вопрос лицам, пострадавшим во время наводнений на западе страны.