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После назначения Шкарлета замглавы МОН подал в отставку

22:14
После назначения Шкарлета замглавы МОН подал в отставку - фото 1
После назначения Шкарлета замглавы МОН подал в отставку

Замглавы МОН Егор Стадный подал в отставку. О причинах увольнения чиновник промолчал.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Заявление уже написал, впереди много работы", - написал Стадный и попросил не волноваться в случае "отката" реформ.

После назначения Шкарлета замглавы МОН подал в отставку - фото 201955

Егор Стадный

"Если откатят что-то (в чем я очень сильно сомневаюсь), поверьте, мы сделали это за полгода, то в следующий раз сделаем за 3 месяца", - добавил бывший замглавы МОН.

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала.

Несмотря на неодобрение ВРУ, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.

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Сергей Шкарлет Министерство образования Новости Украина
Без табу
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