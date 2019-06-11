Порошенко встретился с ЦРУ и остался доволен
Порошенко встретился с ЦРУ : о чем говорили
Лидер партии "ЕС" Петр Порошенко встретился с директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.
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https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом экс-гарант написал в Facebook.
"В ходе встречи отметил важность сохранения Украины движения к членству ЕС и НАТО", - написал политик и добавил, что очень благодарен американцам за помощь Украине.
"Она является крайне важной для дальнейшего прогресса нашего государства, укрепление устойчивости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира", - резюмировал Порошенко.
А пока глава ЕС общается с западными органами, им интересуются наши. Так, вопрос махинаций экс-гаранта на энергорынке расследует САП, а скандалом с мониторами из ситуативной комнаты АП озаботилось ГБР.
Но Порошенко некогда об этом думать, ведь на носу выборы.
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