Порошенко встретился с ЦРУ и остался доволен

Порошенко встретился с ЦРУ : о чем говорили

Лидер партии "ЕС" Петр Порошенко встретился с директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

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Об этом экс-гарант написал в Facebook.

"В ходе встречи отметил важность сохранения Украины движения к членству ЕС и НАТО", - написал политик и добавил, что очень благодарен американцам за помощь Украине.

"Она является крайне важной для дальнейшего прогресса нашего государства, укрепление устойчивости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира", - резюмировал Порошенко.

А пока глава ЕС общается с западными органами, им интересуются наши. Так, вопрос махинаций экс-гаранта на энергорынке расследует САП, а скандалом с мониторами из ситуативной комнаты АП озаботилось ГБР.

Но Порошенко некогда об этом думать, ведь на носу выборы.