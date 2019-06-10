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Посадить Порошенко: САП поставила точки над "і"

16:30
Посадить Порошенко: САП поставила точки над "і" - фото 1
Посадить Порошенко: САП поставила точки над "і"

Глава САП Назар Холодницкий прокомментировал вопрос "посадки" Петра Порошенко.

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По словам следователя, у дела экс-гаранта пока нет никакого статуса. Для доказательства причастности Порошенко к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные доказательства.

"О каких-то результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу. Если будут доказательства - вы об этом узнаете едва ли не первыми. Если доказательств не будет, то о принятии окончательного решения о закрытии дела вы также узнаете, это не будет сокрыто. Но чтобы сделать какие-то выводы, надо провести следствие", - заявил глава САП.

Отметим, что в мае 2019 г. Назар Холодницкий встретился с экс-главой компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым и по результатам беседы принял заявление против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Крючков, как утверждают в САП, дал свидетельские показания о "незаконной деятельности группы лиц в энергетической сфере Украины, которую координировали народный депутат Кононенко и бывший президент".

Свои виды на Порошенко имеют и в ГБР....из-за иска человека Януковича и истории с мониторами.

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САП Петр Порошенко ГБР Назар Холодницкий Новости Украина
Интерфакс Украина
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